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Dünya

Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

AA23 Ekim 2020 Cuma 14:19 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:22
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Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

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