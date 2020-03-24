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Dünya

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla çatışma başladı.

AA24 Mart 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:29
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattının Goranboy ili yönünde ateşkesi ihlal ederek provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

Provokasyon girişiminin Azerbaycan ordusunca önlendiği, Ermenistan ordusundan bir askerin çatışmada öldüğü ifade edildi.

Ölen askerin cesedinin yaklaşık 24 saattir mevziler arasındaki bölgede kaldığı, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan tarafı olduğu belirtildi.

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