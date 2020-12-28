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Dünya

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine saldırdı. Olayda bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

IHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:26
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Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yaralanan asker Emin Aliyev’e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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