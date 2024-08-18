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Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

IHA18 Ağustos 2024 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
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Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.

  • Azerbaycan Savunma
  • Ermenistan Askeri
  • Nahçıvan ateş

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