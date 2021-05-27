AA 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:43

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün esir alınan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında mayın döşemesini "terör ve sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı keşif ve sabotaj timlerinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçerek Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yollarına mayın döşedikleri, bu gruplardan 6 askerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.

Ermenistan'ın bir süredir iki ülkenin sınır bölgelerinde kasıtlı olarak gerilimi artırma politikası izlediği belirtilen açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin keşif gruplarının Azerbaycan topraklarına girmesi ve bölgeyi mayınlama ve sabotaj girişimleri terör ve sabotaj eylemleri olarak değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.

Ermenistan askerinin döşedikleri mayınların Azerbaycanlı asker ve sivillerin hayatları için ciddi tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin müzakereler yoluyla çözümünü desteklemektedir. Azerbaycan'ın sınırlarını ihlal etme girişimleri kabul edilemez. Ermenistan, iki ülke sınırındaki gerginliği artırmaya yönelik eylemlerden kaçınmalı ve komşu devletin sınırlarına saygı göstermelidir."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.