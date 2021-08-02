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Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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