İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,972
  • EURO
    8,1831
  • ALTIN
    436.321
  • BIST100
    1152.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan-Azerbaycan gerilimi devam ediyor! Türk savaş helikopterleri bölgede
Dünya

Ermenistan-Azerbaycan gerilimi devam ediyor! Türk savaş helikopterleri bölgede

Azerbaycan'da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi.

İHA28 Temmuz 2020 Salı 19:20 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 19:20
ABONE OL

Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak. 

Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan’da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.