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Dünya

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan'daki mevzilere Ermenistan askerleri tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, ateşkesi bozmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.20 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki mevzilerine ateş açtı. Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 18.10 sıralarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.

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