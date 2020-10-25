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Dünya

Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.

IHA25 Ekim 2020 Pazar 08:57 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 09:00
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan’ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

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