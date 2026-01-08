Ermenistan, Azerbaycan'dan gelen petrol ürünü sevkiyatını doğruladı

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan medyasının Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünlerinin ikinci sevkiyatına ilişkin haberini doğruladı. Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, bu kez birkaç bin tonluk sevkiyat yapılacağını bildirdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Basın Sözcüsü Lilit Şaboyan, Azerbaycan medyasında yer alan Ermenistan'a gönderilecek petrol ürünlerinin ikinci sevkiyatına ilişkin haberlere ilişkin soruyu yanıtladı. Azerbaycan medyasının sevkiyat haberini doğrulayan Şaboyan, herhangi bir ayrıntı vermedi. Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan yeniden benzin geliyor; birkaç bin tonluk sevkiyat söz konusu. Bu kez yüksek oktanlı ve standart benzin de olacak" dedi.

AZERBAYCAN MEDYASI DUYURMUŞTU

Azerbaycan medyasında dün yer alan haberlerde, Azerbaycan'dan Ermenistan'a bugün daha geniş bir petrol ürünü sevkiyatı göndereceğini yazmıştı. Haberlerde, bu kez bin ton 92 oktan, aynı miktarda dizel yakıt ve bin ton 95 oktan taşınmasının planlandığı belirtilmişti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ilk kez petrol ürünleri 2025 yılının sonunda gönderilmişti. 19 Aralık'ta Azerbaycan'dan Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gönderilen Azerbaycan benzini yüklü tren, Ermenistan'ın "Ayrum" demiryolu istasyonuna ulaşmıştı. Toplamda bin 218 ton A-95 tipi benzin taşınmış oldu.