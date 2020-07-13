Ermenistan Azeri sivillere saldırıyor

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:23

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, öğlen saatlerinde Tovuz ili sınırındaki Ağdam ve Dondar Kuşçu köylerine 120 milimetrelik havanlar ve D-30 obüslerle ateş açtığı bildirildi.

Saldırıda can kaybının yaşanmadığı ancak bazı evlerin zarar gördüğü kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açarak "saldırgan ve terörist yüzünü" bir kez daha açığa çıkardığı belirtildi.

Sivilleri bombalayan Ermenistan'ın uluslararası hukukun tüm temel ilkelerini kabaca ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ermenistan yönetimi, eylemlerinin cezasız kalacağını düşünmesin. Tüm işgal durumlarında olduğu gibi Azerbaycan topraklarının da işgal altında olması geçicidir ve Ermenistan tüm yasa dışı eylemlerinin hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da Ermenistan ordusuna ait mevzileri, askeri radar istasyonunu, araç depolarını, tank ve zırhlı araçları vurmuştu.