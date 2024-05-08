Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'ın Ankara ve Bakü'yle düşmanlığa son verip barış yapması gerektiğini vurguladı.

Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren sınır belirleme çalışmaları ışığında bölgedeki durumu değerlendirdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlığı yönetmek, azaltmak ve sonlandırmak istediğinin altını çizerek "Ermenistan çevresindeki güvenlik garantileri sisteminin çalışmadığını dikkate alarak barışçıl bir gündem kabul ettik. Zira barışın tesisi, ülkemizin güvenliğini sağlayabilir. Barışçıl gündem bir güvenlik aracı olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, İran ve Gürcistan'la ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını da söyledi.

'AZERBAYCAN'LA SINIRIN BELİRLENMESİ GÜVENLİK GARANTİLERİ OLUŞTURUYOR'



Azerbaycan'la sınırın belirlenmesinin Ermenistan için güvenlik garantileri oluşturduğunu söyleyen Paşinyan, "Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi'nden başlamak üzere sınırı işaretleme ve direkleri dikme süreci yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu çalışma ilerledikçe, güvenlik garantilerinin oluştuğuna ve savaşın zemin kaybedip mantıksızlaştığına dair inanç da o kadar güçleniyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan sınırına direklerin iki ülke arasında yeniden savaş çıkma olasılığını ortadan kaldırmak için koyulduğunu kaydederek sınır belirleme sürecinin kesilmesi halinde yeni bir savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

'ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ'



Erivan'daki basın toplantısında Paşinyan, ulusal güvenlik stratejisini gözden geçirme çağrısı da yaptı.

"Yaşanan süreçler bizde Ermenistan'ın kalkınma stratejisinin revize edilmesi gerektiği kanaatini oluşturdu. Bu açıdan bakıldığında ulusal güvenlik stratejisinin de revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu revizyon süreci halihazırda başladı" diye devam eden Paşinyan, Ermenistan'ın varoluş nedeni tarihi adalete ve ulusal gündemlere hizmet etmek değil, vatandaşların özgürlüklerini, mutluluğunu ve refahını sağlamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.