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Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hezimetin faturasını hükümete kesti

Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alan işgalci Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesini istedi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 07:48 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 07:49
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkisyan, Rusya’da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu.

Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU TEKLİFİ

Sarkisyan, yeni seçimlere kadar ülkede Anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi.

Ermenistan’da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savunan Sarkisyan, "Ülkemizde Anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır." diye konuştu.

Ayrıca Sarkisyan, Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylaması ile seçilmesi gerektiğini ifade etti.

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