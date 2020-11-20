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Dünya

Ermenistan darmadağın! Kritik isimler görevden alındı

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da istifalar gelmeye devam ederken, Ermenistan'da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevden alındı.

İHA20 Kasım 2020 Cuma 11:28 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 13:50
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı.

Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.

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