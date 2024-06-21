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Dünya

Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletinin resmen tanındığını duyurdu.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
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Filistin'i resmen tanıyan ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve devam eden çatışma, uluslararası siyasi gündemin çözüm gerektiren öncelikli konularından biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivillere yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve alıkonulmasını reddediyor ve uluslararası toplumun bu kişilerin önkoşulsuz serbest bırakılması yönündeki taleplerine katılıyor" ifadeleri kullanıldı. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ermenistan, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın sağlanmasıyla samimi olarak ilgilenmektedir. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununun barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirmelerini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" denildi. Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti tüm bunlara dayanarak ve uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit ederek Filistin devletini tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI 149'A ÇIKTI

Öte yandan İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin devletini resmen tanımıştı. Son olarak Ermenistan'ın da aynı kararı almasıyla Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 149'a çıktı.

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