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Dünya

Ermenistan gazetecileri hedef aldı

Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:27
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Çatışmaların başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de AA ve TRT ekiplerinin çekim yaptığı sivil yerleşim bölgesinin çok yakınına havan topu isabet etmesinden bu yana çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

Son 5 günde farklı bölgelere yönelik saldırılarda ARB TV, Hazar TV, İctimai TV, SPACE TV, ATV, BAKU TV, AZERTAC, APA Haber Ajansı ve Turan Haber Ajansı gibi televizyon ve haber ajansları çalışanlarının görev yaptığı bölgelere Ermenistan ordusunun attığı mermiler isabet etti.

Bazı durumlarda son anda kurtulan gazeteciler, zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor.

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