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Dünya

Ermenistan hezimete uğradı! Karabağ'da bir kayıp daha

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü.

AA20 Ekim 2020 Salı 19:19 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 19:19
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan hava savunma güçleri bugün ülkenin 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü.

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