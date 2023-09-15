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Dünya

Ermenistan Hindistan'dan satın aldığı obüslerin ilk partisini teslim aldı

Hindistan, Ermenistan'ın 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişinin ilk partisi olan 6 adet 155 milimetrelik obüsün teslimatını yaptı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Ermenistan Hindistan'dan satın aldığı obüslerin ilk partisini teslim aldı
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Ermenistan basınının Indian Defence Research Wing'e dayandırdığı habere göre, Hintli şirket Bharat Forge'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Baba Kalyani, 6 adet 155 milimetre geliştirilmiş çekili obüsün ağustosta Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu.

Bu sevkiyatın, Ermenistan'ın 155,5 milyon dolarlık 90 ATAGS ünitesi içeren geçen yılki siparişinin ilk partisi olduğu, kalan 84 adet ATAGS'nin 3 yıl içinde teslim edileceği, Bharat Forge'un teslimatı planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

Bu silah sistemlerinin Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin tüm testlerinden başarıyla geçtiği, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sipariş öncesinde Pokran atış alanında obüslerle 2 aylık yoğun denemeler yaptığı vurgulandı.

Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.

Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmişti. Bu siparişin Hindistan ordusunda da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmattan oluştuğu açıklanmıştı.

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