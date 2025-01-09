İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3596
  • EURO
    36,5361
  • ALTIN
    3030.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ermenistan hükümetinden AB adımı

Ermenistan Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onayladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Ermenistan hükümetinden AB adımı
ABONE OL

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin, hükümetin, "Yevrakve" sivil girişimi tarafından Ulusal Meclise sunulan, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısına olumlu baktığını söyledi.

Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında çeşitli alanlarda oldukça yoğun, zengin içerikli ve dinamik ilişkiler yaşandı. Avrupa Birliği, Ermenistan'ın demokrasisine çeşitli vesilelerle güçlü siyasi destek ifade etti. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti etrafındaki güvenlik ortamının desteklenmesi konusunda da istekli olduğunu belirtti ve hatta Ermenistan'a sivil bir gözlem misyonu konuşlandırarak bu konuda görev aldı." diye konuştu.

AB'nin Ermenistan'ın ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesine destek olma isteğini dile getirdiğini de aktaran Mirzoyan, tasarıda Ermenistan yasalarına uygunluğun sağlanması için bazı değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın AB'ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Ermenistan Anayasası'nda öngörüldüğü şekilde, sadece referandum yoluyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, "Yasanın kabulü Ermenistan'ın kelimenin tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne üye olması anlamına gelmiyor çünkü o noktaya varılması ve o noktada bir karar alınması bir yasa veya hatta bir hükümet kararı düzeyinde olamaz. (Anayasa gereği) Bu noktada bir karar ancak referandum yoluyla alınabilir, başka seçenek yok." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Cumhuriyeti'nin ancak Anayasa'da öngörülen usule uygun olarak referandum yapılması ve referandum katılımcılarının belirlenen sayısının "evet" oyu vermesi halinde AB'ye üye olabileceğini belirten Paşinyan, yasanın kabul edilmesinin ardından Ermenistan ile AB arasında hem AB'nin hem de Ermenistan'ın vizyonunu içerecek bir yol haritasının geliştirilmesine dair görüşmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, yol haritasına dair müzakereler başlayana kadar Ermenistan Hükümetinin adım atmayacağını da ifade etti.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Ermenistan Ulusal Meclisi'nde kabul edilmesi, gerekli görülürse Anayasa Mahkemesi uygunluk sürecinden geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.