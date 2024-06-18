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Dünya

Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan'ın Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

AA18 Haziran 2024 Salı 13:52 - Güncelleme:
Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak
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Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi etkinliği Eurosatory kapsamında Papikyan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Papikyan'la yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Lecornu, "Ermenistan'la savunma ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lecornu, Papikyan'la Fransız Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Caesar topçu sistemleri, Fransız savunma sanayi şirketi Nexter tarafından üretiliyor.

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