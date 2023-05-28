Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'a Azerbaycanlıların dönüşleri başladı

İşgal nedeniyle yıllar önce topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin dönüşünü hedefleyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" diye nitelendirdiği program kapsamında Laçın'a dönüşün ilk etabı gerçekleşti.

Laçın'e giden Cumhurbaşkanı Aliyev, dönüş yapan ailelerle bir araya gelerek, onlara devlet tarafından yapılan evlerinin anahtarlarını takdim etti.

Aliyev burada yaptığı konuşmada, bugünün Bağımsızlık Günü olduğunu ifade ederek, Laçınlıları ve tüm Azerbaycan halkını kutladı.

Laçın'ın büyük kısmının yaklaşık 8 ayda yeniden kurulduğunu belirten Aliyev, haziran sonuna kadar çok sayıda Laçınlının memleketlerine döneceğini, ilk etapta şehirde yaklaşık 4 bin insanın yaşayacağını kaydetti.

Aliyev, 8 aydır yürütülen çalışmalarda Laçın'da ilk etapta 764 ailenin yaşayabileceği, 700 bina inşa ettiklerini aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ikinci etap için de çalışmaların sürdüğünü, şehirde bin 100 kişinin istihdam edileceği iş yerlerinin kurulduğunu bildirdi.

Laçın'da Agropark ve sanayi parkının da kurulacağını belirten Aliyev, "Burada hem yaşamak hem de çalışmak için tüm koşullar yaratılmıştır ve gördüğünüz gibi bugün Laçın şehri dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline gelmiştir." dedi.

Diğer yandan Ermenistan'la yapılan barış müzakerelerine ve Erivan yönetiminin Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasına da değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Ermenistan toprak bütünlüğümüzü tanıdı ve barış anlaşmasının önünde neredeyse hiçbir ciddi engel kalmadı. Eminim ki yakın gelecekte, Ermenistan bir daha hile yapmaz ve tutumunu değiştirmezse bir barış antlaşması imzalanabilir. İmzalanırsa çok iyi. İmzalanmasa da zaten Azerbaycan devleti bundan dolayı bir sorunla karşılaşmaz. Çünkü güçlü taraf biziz, müzakere masasında güçlü olan biziz, sınırda güçlü olan biziz. Barış anlaşması imzalanmasa bile biz rahat ve güvenli bir şekilde yaşayacağız."

Karabağ'da yaşayan Ermeni vatandaşların ve sözde yöneticilerin durumuna da değinen Aliyev, artık Karabağ'ın Ermenistan'a birleştirilmesi düşüncesinin, ayrılıkçı yönetimin ve onların bağımsızlık hülyalarının bittiğini vurguladı.

Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yöneticilerine, "Geriye tek bir yol kalıyor. Azerbaycan yasalarına uymak, Azerbaycan'ın sadık normal vatandaşı olmak, sahte devlet sembollerini çöpe atmak." çağrısında bulundu.

Ermenilerin sözde yöneticilerinin "sanki orada bir parlamento, bir cumhurbaşkanı ve bakan varmış gibi tavırlarının komik olduğunu" ifade eden Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz şimdilik tahammül ediyoruz. Ancak herkes çok iyi biliyor ki, bugün o bölgede her türlü operasyonu yapma imkanımız var. Bu nedenle 'parlamento feshedilmeli' veya kendisine 'cumhurbaşkanı' diyen kişi teslim olmalı. Tüm 'bakanlar, vekiller ve diğerleri' görevlerinden ayrılmalıdır. Ancak bu durumda muaf tutulabilirler ve herhangi bir affı tartışabiliriz."