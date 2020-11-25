İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9602
  • EURO
    9,4613
  • ALTIN
    463.047
  • BIST100
    1340.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol
Dünya

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:30
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Kasım'da temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı (Azeryol) gerçekleştiriyor.

Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, uzunluğu 101,5 kilometre, eni ise 37,7 metre olacak yolun 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Yapım sürecinde de yol kullanılabilecek.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Şuşa'ya giden kara yolları şimdilik Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'nden geçtiği için kente yeni yolun yapılmasına karar verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.