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Dünya

Uzun zamandır beklenen tarihi olay! Ermenistan, Azerbaycan'ın teklifini resmen kabul etti

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyün Azerbaycan'a iadesini kabul etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, 'Uzun zamandır beklenen tarihi olay.' dedi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Uzun zamandır beklenen tarihi olay! Ermenistan, Azerbaycan'ın teklifini resmen kabul etti
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Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi.

Mutabakata göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Hat, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Bu durum, Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade edeceği anlamına geliyor.

Söz konusu bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki jeodezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs'a kadar imzalanacak.

Görüşmede taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağının 1 Temmuz 2024'e kadar hazır hale getirilmesi konusunda da uzlaştı.

Sınır belirleme sürecini 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi temelinde hayata geçireceklerine ilişkin de anlaşan taraflar, anklav ve eksklavlar da dahil olmak üzere sınırın diğer tüm kısımlarında sınır belirleme sürecine devam edilmesi konusunda da mutabakata vardı.

- "UZUN ZAMANDIR BEKLENEN TARİHİ OLAY"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır beklenen tarihi olay. Ermenistan, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri işgal altında olan 4 köyünü iade etmeyi kabul etti." ifadesini kullandı.

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