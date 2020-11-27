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Dünya

Ermenistan Meclisi karıştı! Birbirlerine girdiler

Karabağ anlaşması, Ermenistan Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri arasında kavga çıktı.

27 Kasım 2020 Cuma 08:34 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 08:34
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Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre, 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

VEKİLLER ARASINDA ARBEDE

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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