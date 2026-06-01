  Ermenistan normalleşme için hevesli! Paşinyan: Türkiyesiz dengede olamayız
Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında 'dengesizlik' durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir.' ifadesini kullandı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, bu tutumun bir "hevesten" ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi.

