Ermenistan'dan alçak saldırı! Sivilleri balistik füze ile vurdu

AA 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:26 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:54

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda işgalci Ermenistan'ın ateşkesi yok sayarak, Azerbaycan'ın Gence ve Mingaçevir kentlerine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci Ermenistan kuvvetlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Mingaçevir'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.