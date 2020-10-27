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Dünya

Ermenistan ordusu ölüme terk edildi! '3 gündür yemek ve su yok'

Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerinde askerlerin, '3 gündür aç ve susuzuz. Kimsenin umurunda değiliz.' dediği görülüyor.

star.com.tr27 Ekim 2020 Salı 09:03 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:32
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İşgal ettiği Karabağ topraklarından Azerbaycan sivil yerleşim alanlarına kalleşçe saldıran Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun harekete geçmesiyle adeta bozguna uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, aç ve susuz bir şekilde kaderine terk edildiği görülüyor.

Görüntüler, Ermeni ordusunun içler acısı durumunu gösterirken, işgalci orduda kaos ve kıtlığın hakim olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, bir grup Ermenistan askerinin 3 gündür aç ve susuz olduğu ve kimsenin onlarla ilgilenmediği belirtiliyor.

Görüntülerdeki konuşmalar şu şekilde:

Bakın, bu ikinci gün. Armavir ilinden insanlar, diğer illerden... Üç gündür yağmur var bir şey yemedik. Yemek yok, insan yok, asker yok. Bizi buraya bırakıp gittiler. Kimse bizi düşünmüyor. Üç gündür durumumuz bu.

star.com.tr

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