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Dünya

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını duyurdu.

AA16 Kasım 2021 Salı 14:23 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 14:26
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibreli havan topu ve topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık vermesi sonucu Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Sınırda durumun gergin olduğu ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'da Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

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