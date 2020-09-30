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Dünya

Ermenistan ordusu terör karargahına döndü: Terörist ve paralı askerler getirdiler

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada 'Ermenistan, Karabağ'ın işgalinde ve sonraki saldırılarda yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi' denildi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 23:16 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:16
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan ilgili açıklamaları yorumlayan bakanlık, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."

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