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Dünya

Ermenistan'ın hava saldırılarından kaçan Terterliler sığınaklarda yaşıyor

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurması Terter halkını sığınaklarda yaşamaya zorluyor. İşgalci Ermenistan'ın, sürekli olarak hava saldırılarına devam ettiği bölgede halk evlerini terk etmiyor.

DHA23 Ekim 2020 Cuma 16:09 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:18
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Azerbaycan’ın Terter kenti Ermenistan güçlerinin saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü.

Terter kent merkezinde bulunan siviller 27 gündür can güvenlikleri için bölgedeki sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken, Karabağ alınana kadar yerlerinden gitmeyeceğini belirtiyor.

Ermenistan’ın top atışlarına maruz kalan sığınakta yaşam mücadelesi veren halk, geceyi çay içerek, saz çalarak geçiriyor. İhtiyaçları için evlerine giden halk, daha sonra sığınaklara iniyor.

Ermenistan'ın saldırılarına rağmen, evini terk etmeyen ve sığınakta ailesi ile yaşam mücadelesi veren 42 yaşındaki Hicran Emrahova; ‘’27 gündür burada yaşıyoruz, korkmuyoruz. Topraklarımız alınana kadar burada yaşamaya devam edeceğiz. Başkumandanımız güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Türk arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tüp gazı ocak ile yemeklerimizi yapıyoruz, çay yapıyoruz. Devletimiz bize yemek temin ediyor sağolsun.’’ dedi.

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