İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2021 Pazar / 10 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan sandık başında! Paşinyan için kritik seçim
Dünya

Ermenistan sandık başında! Paşinyan için kritik seçim

Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk sandık başına gidiyor. Anketlere göre yarış, Nikol Paşinyan ile Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında geçiyor.

AA20 Haziran 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 10:39
ABONE OL

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarışıyor.

İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek. 2008 seçim bölgesindeki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın arasında geçeceğini gösteriyor. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.