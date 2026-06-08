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Dünya

Ermenistan sandık başında: Paşinyan'dan zafer açıklaması

Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde 110 sandığın sayımı tamamlandı. Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, en yakın rakibi Güçlü Ermenistan ittifakı yüzde 21,43'te kaldı. Kesin sonuçlar için oy sayımı devam ediyor.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
Ermenistan sandık başında: Paşinyan'dan zafer açıklaması
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı.

Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

- ERMENİSTAN'DA SEÇİMLER

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken, Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan'la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı konusu ise gündemdeki yerini koruyor.

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