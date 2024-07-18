Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Zeya, bir basın organına verdiği röportajda, Ermenistan ve ABD'nin savunma alanındaki işbirliğine dair açıklamalarda bulundu.

"SEVİNDİRİCİ BİR GELŞİME"

Zeya, muhabirin "Amerikan ordusundan bir temsilcinin Ermenistan Savunma Bakanlığında görev yapacağına" ilişkin sorusuna, "Haberi doğruluyorum. Bu sevindirici bir gelişme, detayları Büyükelçimizden ve medya ekibimizden alabilirsiniz. ABD ile Ermenistan arasındaki sivil savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğinin tarihsel gerçeğine de işaret ediyor" yanıtını verdi.

Zeya, Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 13 Temmuz'da Ermenistan'a giderek temaslarda bulunmuştu.