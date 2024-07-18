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Dünya

Ermenistan Savunma Bakanlığında ABD ordu temsilcisi görev alacak: Sevindirici bir gelişme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığında ABD ordu temsilcisinin görev alacağını belirtti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Ermenistan Savunma Bakanlığında ABD ordu temsilcisi görev alacak: Sevindirici bir gelişme
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Zeya, bir basın organına verdiği röportajda, Ermenistan ve ABD'nin savunma alanındaki işbirliğine dair açıklamalarda bulundu.

"SEVİNDİRİCİ BİR GELŞİME"

Zeya, muhabirin "Amerikan ordusundan bir temsilcinin Ermenistan Savunma Bakanlığında görev yapacağına" ilişkin sorusuna, "Haberi doğruluyorum. Bu sevindirici bir gelişme, detayları Büyükelçimizden ve medya ekibimizden alabilirsiniz. ABD ile Ermenistan arasındaki sivil savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde stratejik ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğinin tarihsel gerçeğine de işaret ediyor" yanıtını verdi.

Zeya, Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 13 Temmuz'da Ermenistan'a giderek temaslarda bulunmuştu.

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