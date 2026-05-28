  Ermenistan seçime gidiyor! Trump'tan Paşinyan'a tam destek
ABD Başkanı Donald Trump, genel seçimlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a destek vererek, 'Nikol'u 7 Haziran'da gireceği seçimde tamamen destekliyorum' dedi.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 16:36
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a desteğini açıkladı. Trump, Paşinyan'ı "dost" ve "lider" olarak nitelendirerek, Paşinyan'ın ülkesini güçlendirdiğini, zenginleştirdiğini ve son derece güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Paşinyan'ın Kafkasya bölgesinde kendi vizyonunu paylaşan bir lider olduğunu aktaran Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu tam anlamıyla paylaşıyor. Dışişleri Bakanımız Marco Rubio, kısa süre önce Ermenistan'a gitti ve orada her iki ülke için de önemli birkaç anlaşma imzaladı. Yakında, ABD ve Ermenistan, Güney Kafkasya'yı dönüştürecek ve harika Amerikan enerji şirketlerimizin Orta Asya'dan ABD'ye kadar erişim sağlamasına yardımcı olacak" dedi.

"GÜNEY KAFKASYA'YI VE ORTA ASYA'YI HİÇ OLMADIĞI KADAR YÜKSEK SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ"

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (TRIPP) temelini birlikte atacaklarını ifade eden Trump, "Bu nedenlerle, Nikol'u 7 Haziran'da yeniden gireceği seçimde tamamen destekliyorum. Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

