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Dünya

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor: 43 ölü, 218 yaralı

Geçtiğimiz günlerde ateşkes ilan edilmesine rağmen sivilleri hedef almaya devam eden Ermenistan savaş suçu işlemeyi sürdürüyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:11
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Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 15 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 43 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 218'i ise yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1592 ev, 79 apartman, 290 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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