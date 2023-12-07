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Dünya

Ermenistan tarih verdi: Azerbaycan ile imzalar atılacak

Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının birkaç gün içinde imzalanabileceğini açıkladı.

7 Aralık 2023 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
Ermenistan tarih verdi: Azerbaycan ile imzalar atılacak
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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan 5-10 gün içinde bu barış anlaşmasını imzalamanın mümkün olduğunu dile getirerek önerilerini gönderdiklerini duyurdu. Simonyan, Azerbaycan'ın hiçbir şeyi değiştirmemesi ve yeni önerilerde bulunmaması halinde anlaşmanın birkaç gün içinde yapılmasının mümkün olduğu dile getirdi.

Simonyan, "Evet, biz barışa gidiyoruz, bu başka türlü olmaz. Çatışma içinde olduğumuz ve bunun çözülemez bir mesele olduğu iddiaları benim için kabul edilemez. Tarihte pek çok örnek var: İngiltere ve Fransa 116 yıl boyunca savaştılar ve birbirlerini öldürdüler ve bugün İngiltere ve Fransa en yakın müttefiklerdir." dedi.

Simonyan açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın aynı bölgede yer aldıklarını ve tüm sorunlarını çözmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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