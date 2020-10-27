Ermenistan terörizmi Fransa'da! Milletvekili Lambert: Ölüm tehditleri alıyorum

star.com.tr 27 Ekim 2020 Salı 19:16 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 19:16

İşgalci Ermenistan cephe hattında bozguna uğrarken, Azerbaycan'daki sivil yerleşimleri hedef alarak terör faaliyetleri yürütüyor.



Öte yandan, işgalci Ermenistan destekçilerinin, birer terör örgütü gibi, yurt dışında Azerbaycan'ın haklı davasını savunanları ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Azerbaycan Dostları Derneği üyesi Fransız Milletvekili Jerome Lambert da, bu alçak tehditlere maruz kalan isimlerden biri.

Lambert, Fransa'da illegal işler yürüten Ermeni mafyasının, 'Azerbaycan'ı desteklemeye devam ederse başının belaya gireceği' tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Daha önce de, Ermenistan asıllı bazı Fransa vatandaşları, Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonların gerçekliği hakkında haber yaptığı için, Fransız TF1 gazetecisi Liseron Boudoul'a hakaretler yağdırmış ve tehdit etmişlerdi.

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