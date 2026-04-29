  • Ermenistan ve Türkiye arasında demir yolu teması! AB: Olumlu dinamikleri yansıtıyor
Dünya

Ermenistan ve Türkiye arasında demir yolu teması! AB: Olumlu dinamikleri yansıtıyor

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile Türkiye arasında demir yolu bağlantısının yeniden tesisine yönelik temasları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Ermenistan ve Türkiye arasında demir yolu teması! AB: Olumlu dinamikleri yansıtıyor
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki demir yolu bağlantılarının yeniden kurulmasını ilerletmek amacıyla Kars'ta yapılan çalışma grubu toplantısının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecindeki sürekli ivme, bölgede kalıcı barış ve istikrar için gerekli olan daha geniş olumlu dinamikleri yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Faaliyete geçtiğinde, Kars-Gyumri demir yolu bağlantısının bölgesel bağlantıyı güçlendireceğinin ve Güney Kafkasya'daki tüm nüfus için somut kazanımlar sağlayacağının vurgulandığı açıklamada, "AB, Bölgesel Bağlantı Gündemi, Küresel Geçit stratejisi ve Trans-Hazar Ulaşım Koridoru doğrultusunda Güney Kafkasya'da bağlantıyı geliştirmeye kararlıdır. Bu süreçte hem Ermenistan hem de Türkiye önemli roller oynamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı dün Kars'ta yapılmıştı.

Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamıştı.

