Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Azerbaycan ile barışa hazırız

Karabağ'ı temizlemek için Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği Antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İspanya'da görüşecek.

Görüşme 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında yapılacak.

Açıklamayı Ermenistan Güvenlik Konseyi yaparken, görüşmelerin Granada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu açıkladı.

İLK TEMAS 26 EYLÜL'DE

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 26 Eylül'de Brüksel'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın katılımıyla bir görüşme yapılacak.

ERMENİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ermenistan hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu bildirdi.

ERMENİSTAN'DA İKTİDARI ZORLA ELE GEÇİRME TEŞEBBÜSÜ VE BAŞBAKAN'A SUİKAST İDDİASIYLA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ermenistan'da, iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7'si "'Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi.

Bu kişilerin hükümetin yetkilerini Anayasa'da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve "Gönüllü Muhafızlar Birliği" toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Azerbaycan ordusunun operasyonda şehitler verdiğini duyurmuştu.