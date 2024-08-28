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Dünya

Ermenistan yine rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Ermenistan yine rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
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Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin, Paşalı ilinin Sultabey yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Bakanlık, olayda, yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

HEYDARABAD YERLEŞKESİNDEKİ MEVZİLERE DE ATEŞ AÇTILAR

Ermenistan birlikleri, daha önce yerel saatle 06.45 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açmıştı.

Ermenistan'dan bir ayda 6 ateşkes ihlali

Savunma Bakanlığı, son saldırının da dahil olduğu bu ay Ermenistan tarafından 6. kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.

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