Ermenistan yine rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin, Paşalı ilinin Sultabey yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Bakanlık, olayda, yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Ermenistan birlikleri, daha önce yerel saatle 06.45 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açmıştı.

Ermenistan'dan bir ayda 6 ateşkes ihlali

Savunma Bakanlığı, son saldırının da dahil olduğu bu ay Ermenistan tarafından 6. kez ateşkes ihlali yapıldığını kaydetti.