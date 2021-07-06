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Dünya

Ermenistan yine rahat durmuyor... Azerbaycanlı bir asker yaralandı

Ermenistan, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki askerleri taciz etmeye devam ediyor. Ermeni askerlerinin ateş açtığı bir Azerbaycan askeri yaralandı.

AA6 Temmuz 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 20:44
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.

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