Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.
Ağır darbe! Ermenistan'a ait mühimmat deposu böyle vuruldu
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
Ermenistan'a ait askeri araçların vurulma anı
Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı