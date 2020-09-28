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Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposu ve askeri araçların imha görüntülerini paylaştı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 07:42
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.

Ağır darbe! Ermenistan'a ait mühimmat deposu böyle vuruldu

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan'a ait askeri araçların vurulma anı

Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı

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