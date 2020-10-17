<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/17/yeni-goruntuler-paylasild-774_2-43.jpg'/> Sahadan sıcak görüntüler... Azerbaycan intikamını cephede alıyorAçıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/17/azerbaycan-vura-vura-iler-196_2-43.jpg'/> Azerbaycan vura vura ilerliyor: Savunma hatları kırıldı!