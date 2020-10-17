İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kalleş saldırının hesabı soruluyor! Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Dünya

Kalleş saldırının hesabı soruluyor! Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:02
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sahadan sıcak görüntüler... Azerbaycan intikamını cephede alıyor

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan vura vura ilerliyor: Savunma hatları kırıldı!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.