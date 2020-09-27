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Dünya

Ermenistan'a bir tepki de İtalya'dan geldi: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

İtalya'dan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki geldi. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi Senatör Gianluca Ferrara, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunun altını çizerek, ' Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır.' şeklinde konuştu.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 22:31 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 22:31
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ermenistan'ın provakatif saldırılarına bir tepki de İtalya'dan geldi. İtalyan Senatosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi üyesi Senatör Gianluca Ferrara, İtalyan basınına verdiği demeçte, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarının Cenevre Sözleşmelerine aykırı olduğunu söyledi. İtalyan senatör, anlaşmazlığın çözümünün BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanması gerektiğini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkelerine ve uluslararası kabul görmüş devlet sınırlarının dokunulmazlığına tam saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ferrara, AB'nin tansiyonun düşürülmesi için diplomatik kanallarını adil şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.

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