Ermenistan'a dikkat çeken öneri: Böylece Türkiye ile ilişkileri düzeltebilirsiniz

Gürcü uzmanlar, Karabağ sorununun çözülmesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasının, Güney Kafkasya bölgesinin kalkınması için fırsat olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının Güney Kafkasya'nın bölgesel güvenliğine etkisi konusunda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Siyaset bilimci Gia Nodia, Karabağ sorununun çözülmesiyle bölgesel bir güvenlik tehdidinin ortadan kalkacağını söyledi.

Karabağ'da yıllar boyunca yaşanan çatışmaların tüm bölgenin güvenliğini etkilediğine dikkati çeken Nodia, "Karabağ sorununun çözülmesi tarihi bir gelişme." dedi.

Nodia, artık Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında üçlü işbirliği platformunun hazırlanması için temel oluşmaya başladığını kaydetti.

Bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayan Nodia, "Üçlü işbirliği konusunda artık sıra Paşinyan'da. Bence Paşinyan, bu işbirliğinin başlamasına karşı olmamalıdır." dedi.

Nodia, Karabağ sorununun çözülmesinin Güney Kafkasya bölgesini daha güvenilir hale getireceğini vurguladı.

- "ÇATIŞMALARIN KIŞKIRTILMASI İHTİMALİ EN AZA İNDİRİLDİ"



Gürcistan Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Simon Kopadze de Azerbaycan'ın geçen ay Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara karşı başarılı bir operasyon düzenlediğini söyledi.

Kopadze, Azerbaycan ordusunun, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlediği antiterör operasyonunun önemine değindi.

"Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması, gerçekten çok önemli bir gelişmedir." diyen Kopadze, şunları ifade etti:



"Bu, sadece Azerbaycan için değil tüm bölge için öne atılan ciddi bir adımdır. Karabağ sorununun çözülmesi, bu bölgenin kalkınması ve gelişmesi için bir fırsattır. Bu sorunun çözülmesi ile bölgede çatışmaların kışkırtılması ihtimali en aza iner."

- "NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLAYABİLİR"

Kopadze, Gürcistan başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden ayrılan bazı ülkelerin bugüne kadar toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ifade ederek, "Azerbaycan, toprak bütünlüğü sorunlarını çözme konusunda bölgede lider bir ülke oldu." dedi.

Ermenistan'ın, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin normalleşmesi durumunda ekonomik kalkınması için önemli fırsatlar elde edebileceğine dikkati çeken Kopadze, "Ermenistan, Azerbaycan tarafıyla barış anlaşması imzalaması durumunda normalleşme süreci başlayabilir ve böylece Türkiye ile de ilişkileri düzeltebilir." ifadesini kullandı.

Kopadze, Rusya'nın artık Ermenistan için güvenilir bir ortak olmadığını ve bu durumda Türkiye ve Azerbaycan ile bölgesel işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Ermenistan'ın somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Kopadze, "Ermenistan, aklını kullanırsa Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la birlikte bölgesel projelerde de yer alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "BARIŞ SÜRECİNİN BAŞLAMA İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI"

Kafkasya Uzmanı Mamuka Areşidze de Karabağ meselesinin çözülmesinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış müzakerelerinin başlaması için fırsat olduğunu ifade ederek, "Şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinin başlama ihtimali ortaya çıktı." dedi.

Areşidze, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgedeki ülkelerin, dış faktörler devreye girmeden aralarında müzakere yapma şansı görünmeye başladı." şeklinde konuştu.