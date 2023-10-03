İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5128
  • EURO
    28,8707
  • ALTIN
    1613.14
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'a giden Fransız bakandan ''Ağrı Dağı'' provokasyonu: Türkiye'yi hedef aldı
Dünya

Ermenistan'a giden Fransız bakandan ''Ağrı Dağı'' provokasyonu: Türkiye'yi hedef aldı

Azerbaycan ile yaşanan gerilim sonrasında Ermenistan'a destek ziyaretinde bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenilerin hayali olan sözde 'Büyük Ermenistan'ın sembolü Ağrı Dağı'nı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Ermenistan'a geri döndüm' ifadelerini kullandı.

3 Ekim 2023 Salı 19:51 - Güncelleme:
Ermenistan'a giden Fransız bakandan ''Ağrı Dağı'' provokasyonu: Türkiye'yi hedef aldı
ABONE OL

Ermenistan'ın hukuksuz eylemlerine sürekli arka çıkan Fransa yeni bir provokasyona imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. Colonna'nın paylaşımı büyük tepki çekti.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN ZAFERİ

Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölge silahlı çetelerden temizlendi. Karabağ'da büyük ölçüde düzen sağlanırken özellikle bazı Ermeni çevreler tarafından dünya kamuoyunu yanıltma amaçlı girişimler de gerçekleştiriliyor.

FRANSA'DAN YENİ PROVOKASYON

Öte yandan Kafkaslarda gerilimi tırmandırmak için her fırsatı değerlendiren Fransa yine bir skandala imza attı. Bu kez skandalın başrolünde ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yer aldı. Colonna, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

AĞRI DAĞI GÖRSELİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Catherine Colonna, sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Ağrı Dağı görseline yer verdi. Fransız Bakan Ermenistan'ı ziyaret ettiğini belirttiği paylaşımında destek mesajı verdi. Ağrı Dağı'nı ise provokatif bir şekilde görsele ekleyerek Ermenistan toprağı izlenimi verdi.

Colonna'nın skandal hamlesine tepki yağdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.