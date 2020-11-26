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Dünya

Ermenistan'a tepki gösterdi: Dünya bu eylemlere kayıtsız kalmamalı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, işgal altında tuttuğu Azerbaycan şehirleri yıkıp tahrip eden Ermenistan'a tepki göstererek dünya kamuoyuna, bu duruma sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:13
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Efendiyeva, işgalden kurtarılan Fuzuli kentini ziyaret ettiğini ve burada karşılaştığı durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Fuzuli'deki tüm yapıların yıkıldığını, tek bir sağlam bina kalmadığını bildiren Efendiyeva, sivil yapılar ve tarihi eserlerin yok edilmesini şiddetle kınadığını kaydetti.

Efendiyeva, "Fuzuli'de korkunç bir durumda karşılaştık. Burada tarihi anıtlar, camiler, türbeler, kervansaraylar ve binalar dağıtılmıştır. Dünya kamuoyu bu eylemlere kayıtsız kalmamalı ve gerekli hukuki değeri vermelidir." dedi.

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, 17 Ekim'de kurtarılmıştı.

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