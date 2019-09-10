Ermenistan'da korkutan deprem

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Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meyada geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
 
Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.
 
Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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