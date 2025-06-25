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Dünya

Ermenistan'da darbe girişimi! Başpiskopos gözaltına alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kasım 2024'ten beri 'darbe planı yaptığını' açıkladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun 'terör eylemi hazırlıklarının' kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu. Paşinyan'ın 'darbe planı yapmakla' suçladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan gözaltına alındı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Ermenistan'da darbe girişimi! Başpiskopos gözaltına alındı
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Paşinyan, Facebook hesabından, Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun Kasım 2024'ten beri "darbe hazırlığında olduğu" belirtildi.

Galstanyan'ın, hükümeti devirmek için çoğunlukla eski askeri personel ve polis memurlarından oluşan "saldırı ekipleri" kurduğunu paylaşan Paşinyan, "Kolluk kuvvetleri, kriminal oligarşik ruhban sınıfının, Ermenistan Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasbetmeye yönelik büyük ve hain bir planını engelledi." ifadesini kullandı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, "darbe planı yapmakla" suçlanan Başpiskopos Galstanyan'ın evinde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, Galstanyan'ın evinde yapılan aramalar sırasında çok sayıda paket ve kutuyu delil olarak aldı. Aramaların ardından bir süre sonra Galstanyan evden çıkarılarak gözaltına alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ilgili soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun "darbe hazırlığında olduğu" belirtilmişti.

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

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