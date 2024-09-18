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Dünya

Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiası: Rusya'da eğitim aldırdıkları tespit edildi

Ermenistan'da iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle 3 kişinin tutuklandığı, 4 kişi hakkında da yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiası: Rusya'da eğitim aldırdıkları tespit edildi
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Ermenistan Soruşturma Komitesinin yazılı açıklamasına göre, yürütülen soruşturma ve yapılan aramalarda iktidarı yasa dışı yollardan ele geçirme hazırlığı içinde olduğu şüphesiyle 5'i Ermenistan vatandaşı ve 2'si Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ahalisinden olmak üzere 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda bu kişilerin bir yasa dışı grup oluşturarak iktidarı zorla ele geçirmek, bu maksatla şiddet ve tehdit yoluyla Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin yetkilerini devralmak için hazırlıklar yaptığı belirlendi.

RUSYA'DA EĞİTİM ALDILAR

Bu kişilerin önceden anlaşarak iktidarı ele geçirmek maksadıyla 2024'te Ermenistan ve eski Karabağ sakini çok sayıda kişiye ayda 220 bin Rus rublesi karşılığı (yaklaşık 2350 dolar) maaş ödeyerek Rusya'da üçer aylık eğitim aldırdıkları tespit edildi. Darbe için eğitim alan kişilere ağır silah kullanımı öğretildiği ve ardından Ermenistan'a döndükten sonra operasyonlara katılmak ve başkalarını da eğitmek üzere bilgiler verildiği kaydedildi.

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

Soruşturma komitesi açıklamasında, bu kişilerin Roston-on-Don'a götürüldüğü ve darbeciler tarafından Ermenistan kolluk kuvvetleriyle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını belirlemek için yalan makinesi testi uygulandığı ifade edildi.

BAZI KİŞİLER DARBEYİ REDDETTİ

Bu kişilerin daha sonra yakın muharebe eğitimi almak üzere Rusya'da "Arbat" adlı bir askeri üsse götürüldüğü ve darbe yapmak için eğitildiklerinin bu kişilere o zaman açıklandığı belirtildi. Eğitime tabi tutulan bazı kişilerin darbeye katılmayı reddederek ayrıldığı ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması sonucu darbe girişiminin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Karabağ provokasyonuna sert tepki

Soruşturma kapsamında 3 kişinin mahkemece tutuklandığı, darbe girişimine katılan daha fazla kişi olup olmadığına dair araştırmaların devam ettiği açıklandı.

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